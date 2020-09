In Umbria più di 500 attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - Superano quota 500 gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 505 secondo quanto riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati altri 35 positivi, 2.353 totali, e 20 guariti, 1.763, mentre rimangono 85 le vittime.

Ancora in crescita i ricoverati in ospedale, passati da 35 a 37, tre dei quali in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 2.008 tamponi, 198.085 dall'inizio della pandemia. (ANSA).