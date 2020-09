Bori, se sarò segretario Pd lascio come capogruppo

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 26 SET - Se sarà eletto segretario regionale del Pd, Tommaso Bori intende lascerà l'attuale incarico di capogruppo in Assemblea legislativa. Lo ha annunciato parlando con l'ANSA a margine dell'iniziativa "Insieme, voltiamo pagina" a Foligno.

"Il ruolo di segretario - ha spiegato - formalmente non è incompatibile con quello di capogruppo. Per ricostruire il partito serve però una persona che si dedichi completamente a questo ruolo, girando tutti i territori della regione confrontandosi con ogni realtà. Per questo - ha concluso Bori - se sarò io il segretario lascerò l'incarico di capogruppo in Regione". (ANSA).