Operazione antidroga tra Umbria e Roma

(ANSA) - TERNI, 25 SET - Una vasta operazione antidroga, coordinata dalle procure di Terni e Perugia, è scattata stamani da parte della squadra mobile della questura di Terni, in collaborazione con il Servizio centrale operativo della polizia.

Una decina - in base a quanto si apprende - le persone arrestate tra l'Umbria e la Capitale. Per lo più cittadini pakistani.

