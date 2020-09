Comunità Incontro ricorda 41 anni fondazione

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 25 SET - Si celebra domenica a Molino Silla di Amelia, con la tradizionale cena 'Pane mortadella e mela', il 41/o anniversario della fondazione della Comunità Incontro. Come ogni anno si ricorderà il pasto che don Pierino Gelmini portò a tavola la sera del 27 settembre del 1979, quando con una manciata di ragazzi finiti nel tunnel della droga trascorse la prima sera a Silla.

Da allora la Comunità Incontro è diventata una delle principali strutture terapeutiche a livello internazionale, con 10 sedi operative in Italia e centri in Slovenia, Spagna, Thailandia, Bolivia e Costa Rica. Dall'inizio del progetto comunitario ad oggi nelle strutture sono stati accolti complessivamente 300 mila ragazzi. In Italia, fra accoglienza e residenza si registra ogni anno un turnover di 700 persone.

Quest'anno - spiega la Comunità - a causa della pandemia, la ricorrenza di 'Pane Mortadella e Mela' non potrà essere condivisa con il pubblico esterno, ma verrà ricordata con una cerimonia ristretta alla sola presenza dei ragazzi ospiti e dello staff.

"Quella di domenica - spiega il capo struttura della Comunità Incontro Onlus, Giampaolo Nicolasi - sarà una giornata per ricordare l'impegno di don Pierino nella lotta alla droga: un impegno che la Comunità intende onorare ogni giorno". (ANSA).