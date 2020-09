Suarez, procura, indagini saranno riprogrammate

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Dopo lo stop all'indagine deciso dal procuratore Raffaele Cantone "saranno tutte riprogrammate in modo da garantire la doverosa riservatezza" le indagini in corso a Perugia sull'esame d'italiano sostenuto da Luis Suarez. Lo ha specificato all'ANSA lo stesso magistrato.

L'indagine quindi nei prossimi giorni riprenderà con tutti gli accertamenti ritenuti necessari dagli inquirenti per chiarire la vicenda. (ANSA).