Morelli presidente Confindustria Terni

(ANSA) - TERNI, 23 SET - La sezione di Terni di Confindustria Umbria ha eletto nuovo presidente Riccardo Morelli, dell'omonima azienda Logistica e servizi. Lo ha fatto nel corso dell'assemblea delle imprese, durante la quale sono stati anche nominati il vice presidente, Giuseppe Cioffi, ad di Tarkett Italia, e il consiglio direttivo.

Morelli prende il posto di Giammarco Urbani, alla guida per due mandati della sezione ternana, composta da oltre 200 imprese con circa 14 mila dipendenti.

"Sostenibilità ambientale, innovazione e formazione saranno i temi fulcro del lavoro del prossimo biennio, che proseguirà su quanto fatto da chi mi preceduto" ha detto il neo presidente. A detta del quale "un concetto importante da riaffermare è anche quello della cultura d'impresa, che deve essere concepita come un modello di sviluppo". "Dove c'è impresa - ha aggiunto - si crea infatti ricchezza non solo economica ma anche culturale".

All'assemblea, oltre al presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni, hanno partecipato nella parte pubblica anche l'assessore regionale Michele Fioroni, e il sottosegretario allo Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella. (ANSA).