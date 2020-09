Migranti:porte basilica Assisi ricoperte da coperte termiche

(ANSA) - ROMA, 23 SET - In occasione della giornata mondiale del migrante verranno installate il 26 settembre, sulle porte della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, oltre 20 metri di coperte termiche. "Le due porte della Basilica Superiore - ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato - saranno rivestite 'd'oro' con le coperte termiche in cui vengono avvolti uomini, donne e bambini che, stremati dalla loro odissea per mare e per terra, approdano nella 'terra dell'oro' in cui sperano di trovare pace, fraternità e un futuro migliore. San Francesco - conclude padre Enzo - si sarebbe avvolto in questi teli accogliendo la sofferenza e la disperazione di chi fugge da una morte certa". L'installazione artistica verrà tenuta fino al 27, Giornata Mondiale del Migrante. (ANSA).