Delegazione Commissione visita Parco agroalimentare

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Come programmato la scorsa settimana nel corso dell'audizione dell'amministratore unico del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - 3A, Marcello Serafini, e dei responsabili delle aree di competenza, una delegazione della seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, composta dal presidente Valerio Mancini e dal vice Vincenzo Bianconi, ai quali si è aggiunta la consigliera Francesca Peppucci, si è recata nuovamente, stamani, a Pantalla di Todi per un sopralluogo all'interno dei laboratori di ricerca e in altri spazi operativi del Parco tecnologico agroalimentare.

I Commissari regionali sono stati accompagnati dall'amministratore unico, Serafini. Lo riferisce Palazzo Cesaroni. (ANSA).