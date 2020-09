Consiglieri regionali Pd, "voltare pagina insieme"

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - "Non un io, ma un noi: per voltare pagina, insieme", è così che i consiglieri regionali del Pd Michele Bettarelli, Tommaso Bori e Simona Meloni, lanciano insieme a "tanti" amministratori e militanti la manifestazione che si svolgerà a Foligno, sabato 26 settembre, presso la Sala Santa Caterina, a partire dalle 17,30 (diretta Facebook ore 18).

L'obiettivo - spiegano i promotori - è di portare a sintesi il percorso di riflessione sul futuro del Partito democratico e dell'Umbria avviato nei mesi scorsi.

"Dopo una lunga fase di ascolto sui territori - sottolineano i tre consiglieri Dem - alle quale è seguita la condivisione di un manifesto, dei valori e delle idee, che a partire dalla rete è stato oggetto di un ampio confronto tra dirigenti, iscritti e simpatizzanti, è giunto il momento di valorizzare questo percorso aperto e partecipativo, consapevoli che il nostro popolo chiede di coltivare l'ambizione di un rilancio del Pd su basi nuove. Per ricostruire un partito radicato e diffuso, basato sui territori e non sulle correnti; per dare un contributo al congresso regionale che si aprirà tra pochi giorni, affinché vengano davvero premiati il merito e la generosità e non l'appartenenza e le sole tessere, l'appuntamento di Foligno - concludono Bettarelli, Bori e Meloni - rappresenta l'avvio di una rinnovata stagione politica, partecipata ed inclusiva, fatta idee e di progetti per l'Umbria, in grado di portare il Partito democratico a riconquistare il proprio ruolo nella storia di questa regione". (ANSA).