Assemblea attiva protocollo anti-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Attivato oggi a Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, il protocollo di sicurezza anti Covid-19 per il contrasto e il contenimento dell'epidemia. In ragione di ciò è stata disposta la chiusura della sede di Palazzo Cesaroni nei giorni giovedì 24, venerdì 25, lunedì 28 settembre per dare seguito alla procedure previste dal protocollo. (ANSA).