Tre collegamenti per la E78 in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Sono tre gli interventi previsti in Umbria ed inseriti nell'elenco delle Opere strategiche prioritarie per il Paese di cui all'Allegato Italia Veloce al Def 2020. Riguardano il completamento dell'itinerario E78- Trasversale Toscana-Umbria-Marche già ricompreso nell'elenco delle 25 opere strategiche dell'Allegato Infrastrutture al DEF 2015. Ne dà notizia l'assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche.

Il primo intervento finanziato - afferma Melasecche - riguarda il Tratto Selci Lama (E/45)-S. Stefano di Gaifa per l'adeguamento a due corsie della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del tratto Guinza- Mercatello Ovest (Lotto 3°).

L'importo di questo investimento è di 86 milioni di euro con finanziamento a valere sul Fondo Unico Anas.

"Attualmente - ha aggiunto l'assessore - è in fase di completamento da parte di Anas la nuova proposta di progetto definitivo".

Il secondo intervento invece riguarda il tratto Selci Lama (E45)-S. Stefano di Gaifa con l'adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama-Parnacciano (Guinza).

Il costo dell'intervento è pari 77,31 milioni di euro interamente finanziato. Sono in corso le attività di avvio della progettazione definitiva e aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica.

"Infine il terzo intervento, molto significativo ed importante - ha proseguito Melasecche - riguarda il percorso Nodo di Arezzo-Selci lama (E45) che prevede l'adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville -Selci Lama. Nell'aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020 approvato dal Cipe, il costo dell'intervento è previsto in 435 milioni di euro ma attualmente è disponibile un finanziamento di soli 5 milioni per la progettazione".

Anche in questo caso sono in corso le attività di avvio della progettazione definitiva da parte del progettista già individuato ed in attesa del relativo contratto. "E' previsto infine che la realizzazione di questi interventi - ha concluso l'assessore - sarà affidata ad un Commissario straordinario per velocizzare al massimo l'iter dei lavori". (ANSA).