Tesei visita strutture sanitarie distretto Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - La presidente della giunta regionale Donatella Tesei, nel corso delle visite in programma in tutte le strutture sanitarie pubbliche, ha fatto tappa nell'area del Trasimeno. Accompagnata dall'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, dal direttore regionale della sanità Claudio Dario, e dalla direzione della Usl Umbria 1 al completo, ha visitato il Cori di Passignano, l'ospedale di Castiglione del Lago e la Casa della salute di Città della Pieve.

Lo scopo principale degli incontri è quello di confrontarsi con gli operatori del settore e di ringraziarli per il loro fondamentale contributo dato durante l'emergenza Covid-19, lavorando senza sosta e accettando anche di spostarsi verso i nosocomi in cui era maggiormente necessaria la loro presenza.

La presidente si è recata presso due dei poli di eccellenza della Usl Umbria 1, come il Centro operativo di riabilitazione intensiva (Cori) di Passignano sul Trasimeno e il Centro per i disturbi da alimentazione incontrollata (Dai) di Città della Pieve, dove ha incontrato alcuni ospiti che hanno raccontato la loro esperienza con la malattia e con il centro.

A Castiglione del Lago, inoltre, ha potuto vedere i lavori in corso per l'ospedale che saranno terminati entro la fine della prossima estate.

"Le visite istituzionali - ha affermato la presidente Tesei - non sono delle passerelle, ma ci servono per renderci conto delle eventuali criticità". (ANSA).