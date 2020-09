Caparvi, Lega fa incetta di sindaci

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - "In Umbria continua a non esserci partita. La Lega fa incetta di sindaci ed eletti nei comuni al voto, confermando il trend positivo che dura ormai da alcuni anni": così il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi commenta il dato delle amministrative. "I candidati sostenuti dal nostro partito hanno vinto a Ferentillo, Giove, Valfabbrica, Attigliano e Calvi, quindi anche in quelle che erano considerate le roccaforti della sinistra" aggiunge.

"E' un segnale importante - afferma Caparvi - di come stia pagando il lavoro che quotidianamente stiamo svolgendo sui territori e di come il partito sia ormai maturo al punto da poter presentare un progetto serio in ogni comune della regione.

La Lega vince anche laddove una parte del centrodestra, non solo a livello comunale, sostiene altri candidati di continuità con il centrosinistra, tradendo la volontà di cambiamento che è nel cuore degli umbri. Questi risultati per noi non rappresentano un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Continueremo ad essere presenti in questi territori per mantenere le promesse fatte".

(ANSA).