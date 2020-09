Voto 103 ricoverati a Perugia, due pazienti Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Sono stati 103 i pazienti ricoverati all'ospedale di Perugia a votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Sono state 40 donne e 63 uomini, come spiega l'Azienda ospedaliera che ha allestito un seggio volante. Alle attività di controllo degli aventi diritto al voto ha collaborato il personale amministrativo e della direzione medica.

Attuando tutte le procedure di sicurezza, hanno votato anche due pazienti ricoverati in strutture di degenza Covid.

Il più anziano tra i votanti è risultato un uomo di 87 residente in provincia di Perugia, la più giovane una ventenne.

(ANSA).