Premiato documentario "Le trame del lago"

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Il documentario "Le trame del lago" realizzato dal regista Gioacchino Castiglione, dedicato al Trasimeno e trasmesso da Geo&Geo su Rai 3, ha vinto il Premio giornalistico internazionale "Raccontami l'Umbria" per la sezione "video", promosso dalla Camera di Commercio di Perugia.

Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia che si è svolta nella Sala dei Notari di Perugia. "Le trame del lago", (durata 22 minuti e andato in onda nella primavera 2019) è stato girato da Castiglione coadiuvato sul posto dal Servizio Turistico Associato del Trasimeno che si è occupato degli aspetti organizzativi e logistici. Castiglione ha racconto il territorio a partire dalle vive voci di chi in questo ambiente abita e lavora. In particolare i riflettori sono stati accesi sui mestieri tradizionali che identificano il Trasimeno, come la pesca, il tulle e il merletto e l'impagliatura dei fiaschi.

Tutti mestieri legati idealmente dal motivo della "trama": "Sono andato a trovare le persone - ha spiegato Gioacchino Castiglione in occasione della premiazione - che si occupano ancora di questi antichi lavori, come le donne di Tuoro e quelle di Panicale, per farmi raccontare come la tradizione continua ancora oggi": In particolare a collaborare materialmente alla realizzazione del video sono stati la "Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno", il "Museo della Pesca" di San Feliciano, il "Museo del Vetro" di Piegaro, la "Pro Loco di Isola Maggiore" e "Ars Panicalensis" di Panicale. (ANSA).