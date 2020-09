Lega, a Fontivegge segnali di miglioramento

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - La Lega di Perugia ha incontrato i cittadini di Fontivegge durante una passeggiata svolta per verificare la situazione dopo che il gruppo Lega in consiglio comunale aveva ottenuto il "grande risultato" - sottolinea una nota del partito - della presenza di un contingente del'esercito per rafforzare la sicurezza del quartiere perugino. "Ci hanno segnalato un cambio di passo - ha affermato il senatore Simone Pillon, commissario cittadino della Lega - anche se c'è molto da fare. Abbiamo raccolto suggerimenti e diverse segnalazioni, soprattutto ci hanno chiesto di incrementare la videosorveglianza. Due commercianti che hanno sempre votato a sinistra ci hanno detto che voteranno Lega: volere è potere quando si mantengono le premesse".

La delegazione era guidata dai consiglieri comunali della Lega autori della mozione in cui si chiedeva la presenza dell'esercito a Fontivegge: "Questa iniziativa - spiega il capogruppo Lorenzo Mattioni - è stata la conferma che solo continuando con un serio impegno di lotta alla criminalità, si può ricucire lo strappo tra i cittadini, le istituzioni e le forze dell'ordine".

Presente anche l'assessore del Comune di Perugia Luca Merli.

