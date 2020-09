33 nuovi casi di Covid in Umbria su 1.767 tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - Sono 33 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 1.767 tamponi. Dopo i 33 di ieri, si registrano altri 15 nuovi guariti, 1.633 totali, mente c'è un nuovo decesso, 83 in tutto.

Il numero degli attualmente positivi dopo due giorni di calo torna a salire: oggi sono sono 477. Scendono da 32 a 31 i ricoverati, quattro dei quali (ieri erano 5) in terapia intensiva.. I tamponi complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia sono 186.307. (ANSA).