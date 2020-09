Vita San Francesco in film animato per tv

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 18 SET - La vita di San Francesco sarà raccontata in un film animato dal titolo "Francesco", in onda su Rai1 (alle 9,20) e Rai Gulp (15,35 e 20,40) domenica 4 ottobre, nel giorno dedicato al Poverello e patrono d'Italia.

Prodotto dalla società torinese Enanimation per Rai ragazzi, il mediometraggio di 30 minuti, diretto da Lisa Arioli e Luca Fernicola, con la direzione artistica di Stefania Raimondi, arriva oggi in anteprima mondiale ad Assisi in occasione del Cortile di Francesco.

Lo special tv presenta alcuni momenti della vita e della testimonianza di San Francesco nella cornice del suo incontro con il sultano Al-Malik a Damietta nel 1219. "Un salto di otto secoli alla ricerca di un messaggio di fraternità e pace ancora valido", sottolinea la comunità francescana. Saranno di Pino Insegno (Al-Malik) e Francesco Pezzulli (Francesco) le voci dei due protagonisti, accompagnate dalle musiche del compositore pluripremiato agli Emmy Awards, Gigi Meroni, autore e musicista per anni presso la Hans's Zimmer Media Ventures. (ANSA).