Premiati vincitori Raccontami l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 SET - Liz Boulter (The Guardian) con l'articolo "St Francis the eco-warrior" per la sezione 'Turismo, ambiente, cultura', Federica Botta (Itinerari e Luoghi) con il pezzo "Vallo di Nera, Tartufo Nero" per la sezione 'Umbria del gusto', Gioacchino Castiglione (Geo Rai 3) per il servizio video "Le trame del lago", dedicato al Trasimeno sono i vincitori della 11/a edizione di 'Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria', il concorso giornalistico internazionale delle Camere di commercio di Perugia e Terni.

Dal 2009, anno della sua istituzione, racconta le storie, le tradizioni, la bellezza, il life-style della terra umbra.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla sala dei Notari di Perugia. Il concorso così non si è fermato anche nell'anno della pandemia, portando avanti il legame che unisce 'Raccontami l'Umbria' con tanti protagonisti dell'informazione sparsi in ogni parte del mondo. (ANSA).