Ospedale Terni accelera riorganizzazione

L'azienda ospedaliera di Terni accelera il processo di ristrutturazione e riorganizzazione logistica di alcune aree strategiche: dopo l'avvio dei lavori che consentiranno il trasferimento del reparto e dell'area di ricerca dell'Oncoematologia e il conseguente ampliamento del polo di Malattie infettive, si sta lavorando in urgenza a un progetto di miglioramento dell'accoglienza e dell'accessibilità che interessa anche la struttura di Oncologia.

La Fondazione Carit ha infatti accettato la proposta del commissario dell'Azienda ospedaliera, Pasquale Chiarelli, di utilizzare parte degli 800 mila euro stanziati nel 2016 (e non ancora utilizzati) per il progetto di un padiglione satellite a servizio del day hospital oncologico, per la realizzazione di interventi prioritari che dovranno garantire contestualmente sicurezza e comfort ambientale per le persone malate e i loro familiari. La sala di attesa di Oncologia sarà ampliata con un progetto differente, più veloce, meno impegnativo dal punto di vista finanziario e dal minore impatto ambientale.