Balzo avanti guariti Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 SET - Balzo avanti dei guariti dal coronavirus in Umbria, 33 nell'ultimo giorno, 1.618 totali.

Dall'aggiornamento settimanale diffuso dalla Regione emergono 21 nuovi casi accertati nelle 24 ore, 2.160 in tutto, mentre rimangono 82 i morti. Gli attualmente positivi scendono quindi da 472 a 460, in calo per il secondo giorno consecutivo.

Salgono invece da 30 a 32 i ricoverati, cinque dei quali nelle terapie intensive (dato stabile).

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 1.684 tamponi, 184.540 dall'inizio della pandemia. (ANSA).