Squarta, subito pronto soccorso pediatrico a Perugia e Terni

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - L'istituzione di un pronto soccorso pediatrico negli ospedali di Perugia e Terni viene sollecitata attraverso una mozione dal presidente del Consiglio regionale umbro Marco Squarta. "L'Umbria - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - è rimasta l'unica regione d'Italia insieme alla Basilicata ad esserne ancora sprovvista mentre credo sia indispensabile assicurare ai piccoli un'assistenza specialistica. Infatti neonati, lattanti, bambini e adolescenti necessitano di attenzioni differenti rispetto a quelle di un adulto". Secondo Squarta è dunque "necessario che ad accogliere un paziente pediatrico in pronto soccorso ci sia personale formato in maniera specifica, disponibile 24 ore su 24, per garantire servizi a misura di bambino. La mia proposta - si legge in una nota - punta a far ottenere accoglienza, spazi e adeguati servizi sanitari d'urgenza dedicati in maniera esclusiva ai bambini".

L'atto depositato impegna la Giunta ad attivare servizi presso le strutture del Santa Maria della Misericordia di Perugia e del Santa Maria di Terni. (ANSA).