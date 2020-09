Auto incendiata, denso fumo sull'A1

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 17 SET - Intervento della polizia stradale di Orvieto determinante, questa mattina, per evitare incidenti e conseguenze più pesanti alla circolazione, nel tratto umbro dell'A1, a causa di un'auto che che si è incendiata in carreggiata nord, tra Attigliano ed Orvieto. Nessuno è rimasto ferito, ma il rogo ha provocato una intensa nuvola di fumo che si è diffusa nella carreggiata. Il conducente del mezzo, unica persona a bordo, è riuscito a scendere dall'auto prima che andasse distrutto. Sul posto i vigili del fuoco per estinguere l'incendio. Dopo le prime fasi di intervento, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. (ANSA).