A Perugia punto informativo Cdp

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - È stato siglato l'accordo di collaborazione territoriale tra Cassa depositi e prestiti e Fondazione Cassa di risparmio di Perugia grazie al quale è stato aperto un punto informativo presso la sede della Fondazione, all'interno del progetto "Spazio Cdp" esteso a diverse altre città italiane.

L'intesa si inserisce nell'ambito del progetto di collaborazione tra Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) e Cassa depositi e prestiti e ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Cdp sul territorio e la cooperazione con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali.

Nello "Spazio Cdp" di Perugia - così come già succede in quelli di Cagliari, Sassari e Trento-Rovereto - è possibile incontrare i referenti di Cassa depositi e prestiti, che forniscono supporto integrato a soggetti sia pubblici che privati, facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio.

"Gli accordi firmati a Perugia testimoniano e rafforzano il legame di Cassa depositi e prestiti con il territorio, reso ancora più solido dalla partnership con le Fondazioni bancarie con le quali condividiamo parte della nostra missione istituzionale", ha detto l'amministratore delegato Fabrizio Palermo. (ANSA).