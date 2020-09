Studente positivo, classe in isolamento

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 16 SET - Isolamento fiduciario per gli alunni di una classe del liceo scientifico "Volta" di Spoleto in seguito alla positività al Covid-19 di uno studente.

E' stato disposto dal servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Usl Umbria 2 d'intesa con la dirigente scolastica.

Il ragazzo risulta totalmente asintomatico e attualmente in isolamento domiciliare contumaciale. L'Usl spiega che è stato individuato grazie alle attività di contact tracing condotte dal dipartimento di prevenzione dopo che una familiare, lunedì, è risultata positiva al tampone. A "titolo precauzionale" la classe, studenti ed insegnanti - spiega l'azienda sanitaria -, è stata messa in quarantena per permettere un'approfondita indagine epidemiologica e tracciare i contatti stretti del ragazzo. Saranno quindi eseguiti i tamponi a quanti, tra studenti, insegnanti e personale scolastico, sono venuti a contatto con lui. È inoltre prevista la sanificazione dei locali e dei servizi igienici.

La direzione sanitaria dell'azienda Usl Umbria 2 intende rassicurare genitori, studenti e personale dell'istituto. "La situazione - sottolinea - è presidiata e pienamente sotto controllo".