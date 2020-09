Operazione controllo interforze a Fontivegge

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - Un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della polizia è in corso a Perugia per la prevenzione e il contrasto di reati predatori, spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di immobili e immigrazione clandestina.

Sono impegnati il Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, la Divisione anticrimine, la squadra mobile, la Polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione, della polizia scientifica, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

In particolare, le forze di polizia - riferisce la Questura - stanno svolgendo alcuni controlli, tra cui dei riscontri anagrafici su alcuni condomini della zona. L'operazione riguarda l'area di Fontivegge e i quartieri vicini. (ANSA).