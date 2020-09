Imprese: "Pacchetto ripresa" Camera commercio Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - La Camera di commercio di Perugia, in collaborazione con Promos Italia, agenzia nazionale per l'internazionalizzazione del sistema camerale e il supporto tecnico-scientifico di Nibi, Business School di Promos Italia, lancia il "Pacchetto ripresa", programma di webinar gratuiti per l'internazionalizzazione.

Pensati specificamente per accompagnare le micro e piccole imprese della provincia di Perugia, i webinar del "Pacchetto ripresa" sono una iniziativa dello Sportello dell'Internazionalizzazione dell'Ente camerale perugino.

Gli appuntamenti intendono rispondere alle diverse criticità del nuovo contesto economico che impatta in diversi ambiti: organizzazione, nuove strategie da applicare, nuovi comportamenti dei consumatori e dei mercati, gestione della liquidità finanziaria, della logistica e sull'analisi strategica dei flussi internazionali.ort.it/. (ANSA).