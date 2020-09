Conte, non possiamo vedere così Basilica Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - "Questa Basilica non la possiamo vedere oltre in questi condizioni": lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti al cantiere per la ricostruzione della 'casa di San Benedetto' a Norcia distrutta dal terremoto del 2016. Per la quale sono in corso le operazioni di restauro.

"Per questo - ha detto Conte parlando con l'ANSA - abbiamo lanciato la pronta ricostruzione. Nei prossimi giorni verranno i tecnici di Eni che hanno già lavorato per la Basilica di Collemaggio a L'Aquila e quindi cominceremo subito a ingegnerizzare il progetto e partiremo". (ANSA).