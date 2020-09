La Camera di commercio di Terni "dalle origini ai giorni nostri"

(ANSA) - TERNI, 14 SET - Oltre 6.500 fotografie dai primi del Novecento ad oggi, raccolte e archiviate, una selezione delle quali racchiusa in un volume: è l'omaggio che la Camera di commercio di Terni offre alla città e alle sue istituzioni, attraverso un racconto per immagini lungo quasi un secolo. Il libro "La Camera di commercio di Terni nella storia del suo territorio dalle origini ai giorni nostri" è stato presentato presso la sala conferenze dell'ente. "Il volume - ha detto il presidente, Giuseppe Flamini - offre al lettore il senso vero dell'esistenza sul territorio della Camera di commercio di Terni, evidenzia il costante impegno dell'ente nel dare supporto alle imprese e nel collaborare con le altre istituzioni pubbliche e le associazioni imprenditoriali portando contributi significativi, in termini di idee e risorse, per lo sviluppo del sistema economico e del tessuto sociale". (ANSA).