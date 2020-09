Iunti, tutto è andato per il meglio

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - "È stato un giorno emozionante e tutto è andato per il meglio. Mi è stato segnalato un grande entusiasmo da parte degli studenti, ma anche dei docenti e di tutto il personale Ata": è il bilancio che traccia con l'ANSA la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, dopo l'avvio del nuovo anno scolastico. "Mai come quest'anno - ha aggiunto - la scuola aveva bisogno dei ragazzi e noi di loro, ragazzi che mi è stato detto si sono presentati felici e molto composti, rispettando tutte le norme anti coronavirus disposte dal governo e dai singoli istituti".

La dirigente regionale ha ricordato che rispetto alla gestione ordinaria del passato, "quest'anno le scuole umbre possono contare anche sull'organico Covid che si completa di circa 1.150 persone tra personale Ata (850) e docenti (300)".

"In settimana - ha detto ancora Iunti - saranno anche designate tutte le supplenze e questo permetterà alle scuole di lavorare con tranquillità". (ANSA).