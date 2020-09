Denunciato per violenze sulla moglie

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 14 SET - In più occasioni avrebbe subito vessazioni psicologiche, oltre a minacce e botte, fino ad un calcio che l'ha raggiunta in faccia nel corso dell'ultima aggressione: vittima delle presunte violenze una donna cinquantenne di Orvieto, il marito della quale sessantenne è stato denunciato dalla squadra volante del commissariato del posto e allontanato dall'abitazione di famiglia. E' stata proprio la donna, di fronte all'ennesima violenza, a chiedere l'intervento dei poliziotti in casa.

Gli agenti - spiega una nota - hanno chiamato un'ambulanza, che ha poi accompagnato la cinquantenne presso il pronto soccorso del Santa Maria della Stella, dove è stata medicata. La squadra anticrimine ha quindi iniziato le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della repubblica di Terni, Camilla Coraggio, trovando numerosi riscontri a quanto dichiarato donna.

Gli accertamenti - sempre in base a quanto riferito dalla polizia - hanno fatto emergere quelli che sono considerati molteplici episodi di comportamenti aggressivi caratterizzati da una serie di atti vessatori, violenti ed intimidatori. (ANSA).