Ancora un ricoverato Covid in più in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Continua la tendenza in salita dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell'Umbria, passati nell'ultimo giorno da 23 a 24, cinque in intensiva (ieri erano quattro). Il sito della Regione riporta 12 nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno, 2.078 totali, e sette guariti, 1.549. Rimangono 81 i morti per coronavirus dall'inizio della pandemia e gli attualmente positivi salgono da 443 a 448.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 592 tamponi. (ANSA).