Priora, Santa Rita accompagni studenti

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 12 SET - "Chiediamo a Santa Rita di accompagnare i passi di ogni studente, docente e collaboratore scolastico. Attraverso la preghiera, a Lei, modello di obbedienza e virtù, affidiamo tutti loro": così la madre priora del Monastero Santa Rita da Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis, saluta l'imminente inizio del nuovo anno scolastico ai tempi del Covid. "Il primo giorno di scuola è da sempre un nuovo inizio - ha aggiunto - un cammino che riparte, quest'anno ancor di più e come ogni percorso della vita necessita di una guida".

Intanto lunedì 14 settembre la campanella suonerà anche per le Apette dell'Alveare di Santa Rita: la struttura del monastero, dove le monache e il team di educatrici, crescono e accudiscono bambine e ragazze provenienti da famiglie in difficoltà economica e sociale. (ANSA).