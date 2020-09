Positivi cinque ospiti centro accoglienza

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 12 SET - Cinque ospiti del centro di accoglienza per immigrati di località Villanova di Orvieto, totalmente asintomatici, sono risultati positivi al coronavirus.

Lo riferisce l'Usl Umbria 2. Sono stati individuati a seguito dell'indagine epidemiologica condotta dal servizio di Igiene e sanità pubblica e dei tamponi rinofaringei eseguiti dai sanitari del distretto di Orvieto, dopo che un operatore della struttura era già risultato positivo nei giorni scorsi.

I cinque soggetti - riferisce l'Usl - con ordinanza del sindaco di Orvieto sono stati posti in isolamento contumaciale presso la struttura, monitorati dalle Usca e dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale, mentre il dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria, per evitare la diffusione del contagio, ha predisposto le procedure di compartimentazione, rese possibili dalle caratteristiche dei locali, che verranno sanificati.

Gli altri 20 ospiti, risultati negativi, sono invece in isolamento fiduciario e verranno nuovamente testati tra sette e 14 giorni. (ANSA).