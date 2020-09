Commemorato a Terni vigile fuoco Picerno

(ANSA) - TERNI, 12 SET - Commemorato oggi a Terni il 27/o anniversario della scomparsa di Stefano Picerno, capo squadra dei vigili del fuoco morto in servizio a seguito dell'attentato di mafia avvenuto a Milano, in via Palestro, il 27 luglio 1993.

Ternano, avrebbe compiuto proprio oggi 64 anni.

La cerimonia si è svolta presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, alla presenza anche dei familiari di Picerno, oltre che di autorità cittadine e rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'associazione vigili del fuoco e di Libera.

Dopo il saluto del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giancarlo Cuglietta, e un filmato commemorativo, è stata deposta una corona sul monumento che ricorda Picerno e altri caduti del corpo. (ANSA).