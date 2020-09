Università Perugia pronta "in sicurezza"

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - Rientro in sicurezza per gli studenti nei dipartimenti, aule, laboratori e biblioteche dell'Ateneo, con modalità mista per l'attività didattica, e sperimentazioni, grazie al progetto ImmUnipg con la possibilità di fare test rapidi per dare risposte in 30 minuti e grazie ad un nuovo macchinario esaminare 100 campioni all'ora: il piano di ripresa dell'Università degli Studi di Perugia, in questa nuova fase della pandemia e in collaborazione con l'Azienda ospedaliera, è pronto, con didattica sia in presenza che telematica e comunque con tutte le attività che saranno garantite a distanza.

A presentarlo il rettore Maurizio Oliviero, nell'aula magna di Palazzo Murena per una ripartenza "responsabile, graduale e con delle visioni", come ha detto lui stesso. "Ripartiamo - aggiunge - in un momento in cui dobbiamo imparare a convivere con il virus, ma in realtà possiamo dire di non esserci mai fermati nonostante il Covid e quindi oggi abbiamo delle criticità in meno di molti altri atenei". (ANSA).