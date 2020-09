Medico Perugia, vaccino per battere virus

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - Auspica "l'arrivo di nuovi e potenti farmaci attivi nei confronti del virus" la professoressa Daniela Francisci, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Perugia, la quale si dice però "convinta che solo il vaccino possa 'sconfiggere' il Sars-CoV-2".

In un'intervista all'ANSA, Francisci si è soffermata anche sulla prossima riapertura delle scuole. "E' inevitabile - ha detto - che comporti un rischio dal punto di vista epidemiologico. Si è cercato di mettere in atto tutti i possibili sistemi per ridurre la possibilità di trasmissione del virus e mettere docenti e discenti nelle condizioni di massima sicurezza, assumendo in cambio una quota di rischio. Sarà fondamentale identificare tempestivamente e circoscrivere rapidamente eventuali micro-focolai di infezione che dovessero accendersi. D'altra parte - ha concluso la professoressa Francisci - non è pensabile rinunciare ad aprire scuole e università, anche perché il virus è destinato a circolare nella popolazione ancora per mesi". (ANSA).