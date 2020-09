Consegnati lavori per case Ater a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 SET - Alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche della casa, Enrico Melasecche, sono stati consegnati a Norcia, in località Case Sparse, i lavori per la ricostruzione di 23 alloggi di edilizia residenziale pubblica, in tre edifici fortemente danneggiati dopo il sisma del 2016, di proprietà dell'Ater Umbria.

Presenti, tra gli altri, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il presidente di Ater, Emiliano Napoletti, i rappresentanti delle ditte appaltatrici dei lavori.

"Quello di oggi - ha sottolineato Melasecche - è un passo importante perché è l'inizio di un nuovo corso della nuova Ater, con un nuovo Cda, con la quale abbiamo concordato una serie di interventi importanti".

Con la consegna di oggi vengono così attivati tutti i cantieri del patrimonio abitativo pubblico in Valnerina. "Gli interventi che realizziamo nelle zone terremotate - ha detto Napoletti - rispondono ad un'esigenza del territorio che è quella di vedersi restituire un patrimonio abitativo che sia in condizione di permettere agli abitanti e residenti di vivere questi luoghi bellissimi con la sicurezza e la tranquillità che meritano". (ANSA).