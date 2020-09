Con scuole 101 bus in più al giorno

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - Saranno 101 in più al giorno gli autobus che Busitalia, rispetto agli anni precedenti, metterà in servizio in Umbria per i servizi scolastici. Da lunedì 14 settembre infatti, con l'apertura delle scuole, la società del Gruppo FS italiane, in sinergia con i soci delle tre società consortili affidatarie dei servizi, attiverà servizi aggiuntivi a supporto del servizio locale programmato, in particolare in occasione di ingresso ed uscita degli istituti scolastici.

Gli orari dei servizi urbani di Perugia, Spoleto, Terni, Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Spello, Todi, Trevi, Umbertide, di tutte le linee extraurbane e del servizio ferroviario - annuncia Busitalia - sono consultabili on-line alla sezione Umbria-orari e linee del sito web www.fsbusitalia.it. (ANSA).