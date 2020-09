Chiesti più posti Unità spinale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - L'Osservatorio regionale dedicato alla cura e al recupero dell'autonomia e dell'indipendenza delle persone che subiscono un danno al midollo spinale (una trentina di nuovi casi all'anno) e al mantenimento della salute di circa 450 persone con lesione midollare stabilizzata in Umbria è stato promotore di un approfondito incontro tra il commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Perugia Marcello Giannico, Raffaele Goretti per l'Associazione paraplegici umbri, e la responsabile della struttura complessa di Unità spinale unipolare di Perugia, Maria Cristina Pagliacci.

Nella riunione sono state affrontate le questioni legate alle attività della struttura ospedaliera.

Il rappresentante dell'associazione - riferisce l'Azienda ospedaliere - ha sollecitato un incremento di posti letto, dagli attuali 12 a 18, ed un potenziamento dell'offerta delle attività ambulatoriali riabilitative, neuro-urologiche e neurologiche. "Teniamo sempre a mente - ha detto Goretti - delle complessità legate a gravi complicanze internistiche e cutanee, oltre a quelle psico-sociali legate al progetto della presa in carico delle persone con lesione al midollo spinale". (ANSA).