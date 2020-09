Alemanno, altro momento ripartenza Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 SET - "La partenza da Norcia della 5/a tappa della Tirreno-Adriatico è un altro momento importante per la ripartenza della nostra città a 4 anni dal terremoto del 2016": lo ha detto il sindaco Nicola Alemanno in occasione del via in piazza San Benedetto.

Molti gli appassionati e curiosi che hanno assistito alla partenza di una delle più classiche corse ciclistiche del Paese.

"E' stato uno spettacolo assoluto e un'emozione grande che ci ha consegnato un nuovo briciolo verso quella normalità per la quale stiamo lavorando tutti a testa bassa", ha aggiunto Alemanno.

