Tesei, sostenibilità tema prossimi anni

(ANSA) - TERNI, 10 SET - "Quello della sostenibilità ambientale è un tema importante, che riguarda Terni ma anche tutto il Paese e che ci dovrà accompagnare nei prossimi anni": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervenendo, nella sede ternana di Confindustria, alla presentazione della ricerca realizzata tra le aziende aderenti al progetto Urban Re-Generation. "E' una mission che ci viene data anche dall'Unione europea - ha continuato -, un obiettivo che dovremo raggiungere anche utilizzando le prossime risorse del Recovery fund nel miglior modo possibile. Dobbiamo farlo per il rilancio del Paese, ma anche per fare dell'Umbria un attrattore importante, che mette al primo posto il tema della sostenibilità ambientale. Noi come Regione - ha concluso Tesei - ci saremo". (ANSA).