Positivo giudizio su Gesenu a Umbertide

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 10 SET - E' positivo il giudizio che il 90% degli abitanti coinvolti in un sondaggio dà del servizio di raccolta dei rifiuti operato dalla Gesenu a Umbertide. E' emerso nel corso di una conferenza stampa per presentare i dati dello studio che si è tenuta al Centro del riuso di Umbertide. Presenti il sindaco di Umbertide Luca Carizia e il direttore operativo di Gesenu Massimo Pera.

Il sondaggio sul gradimento dei servizi di igiene urbana gestiti da Gesenu ha coinvolto un campione di 1.600 persone.

Il 55% degli intervistati ha dichiarato di avere aumentato la produzione di rifiuti durante il lockdown per il Covid. Il 60% - riferisce l'azienda - ha definito buono o ottimo la gestione della crisi coronavirus da parte degli operatori della Gesenu, dato che si attesta sul 90% considerando anche coloro che lo ritengono comunque sufficiente.

Durante la conferenza stampa è stato inoltre analizzato l'operato di Gesenu nel Comune di Umbertide dove la raccolta differenziata ha raggiunto a luglio il 71,04%. (ANSA).