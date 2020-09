Mele, rispettati tempi ospedale Pantalla

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 10 SET - Il sindaco di Marsciano Francesca Mele esprime soddisfazione per la riattivazione presso l'ospedale della Media Valle del Tevere dei servizi ambulatoriali di ostetricia, ginecologia e pediatria e le attività chirurgiche in regime di Day Surgery dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia. Secondo "un crono programma che fin qui la Regione Umbria ha rispettato e che vede ora, con l'unità di ginecologia e pediatria, una ulteriore fondamentale tappa" ha aggiunto.

"Un percorso che - ha sottolineato Mele - conferma la concretezza del lavoro che con grande determinazione le istituzioni di questo territorio stanno portando avanti con le autorità sanitarie, a partire proprio dalla Regione, per riportare quanto prima ad uno stato di piena funzionalità, per quanto possibile, i servizi sanitari erogati presso il nosocomio. C'è molto da lavorare, ancora. E certo non ci tireremo indietro. Il permanere di una situazione emergenziale, con il rischio di una ripresa più sostenuta dei contagi, rende ora necessario, da parte della Regione, indicare in modo puntuale quello che dovrà essere il ruolo di Pantalla nel sistema regionale di contrasto al Covid-19. Un ruolo che non deve precludere, ma anzi stimolare, visti anche i sacrifici fatti e i disagi sopportati in questi mesi dai cittadini della Media Valle del Tevere, gli investimenti necessari a potenziare la struttura e a valorizzarne le professionalità, in una prospettiva di maggiore efficienza e qualità dei servizi sanitari cui il nostro territorio ha pieno diritto". (ANSA).