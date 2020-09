Con i tifosi match volley Sir-Modena

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Gli spettatori potranno assistere alla semifinale di andata della Supercoppa italiana maschile di pallavolo in programma domenica a Perugia tra Sir e Leo Shoes Modena. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha infatti autorizzato la loro presenza fino "al limite del 25%" della capienza del palasport perugino. Quindi - secondo una prima stima - saranno poco più di 900 i tifosi che potranno essere presenti.

Il Comitato è stato presieduto dal prefetto di Perugia Armando Gradone e alla riunione ha partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesei.

I biglietti per la partita tra Sir e Modena saranno venduti solo online. Previsti quattro varchi differenziati per accedere al PalaBarton e otto per l'uscita. Agli ingressi saranno posizionati termoscanner e gel per sanificare le mani.

Secondo quanto si è appreso dalla società gli spettatori dovranno assistere alla partita seduti al loro posto e con la mascherina indossata. Per qualsiasi spostamento all'interno del palasport, anche per raggiungere i servizi igienici, dovranno essere accompagnati dagli steward, una cinquantina quelli che saranno impiegati.

Autorizzata anche la presenza degli spettatori anche per la Giostra dalla Quintana.

La presidente Tesei e il prefetto Gradone hanno ritenuto "prioritaria l'esigenza di assicurare la rigorosa osservanza" delle misure per il contenimento della diffusione del Covid.

