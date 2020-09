A Città Pieve solo lezioni in presenza

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 10 SET - Solo lezioni in presenza, ingressi e uscite differenziati (senza ricorrere a orari scaglionati), attività fisica e di ricreazione all'aperto: è quanto prevede il piano organizzativo scolastico dell'istituto Italo Calvino di Città della Pieve. Il contenuto è stato illustrato in un incontro con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, con la dirigente Maria Luongo che ha sottolineato l'importanza di una "collaborazione responsabile" tra tutti i soggetti coinvolti.

"L'emergenza sanitaria legata al Covid - si legge in una nota dell'istituto, diffusa dalla Provincia di Perugia - ha evidenziato la necessità di una ripresa in sicurezza per tutta la comunità scolastica e l'assemblea era l'occasione per esporre le misure prese per garantire il distanziamento e la tutela della salute pubblica oltre alla necessaria continuità didattica".

Tra i provvedimenti per attuare le disposizioni vigenti, il piano del Calvino prevede ingressi e uscite differenziati, non potendo scaglionare l'orario perché attualmente non sono presenti corse aggiuntive per i mezzi pubblici. (ANSA).