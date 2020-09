Volontario, spero test vaccino prosegua

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - "Spero che la sperimentazione continui. E comunque quanto successo è una dimostrazione di serietà e sicurezza dello studio": a dirlo è Antonio Metastasio, psichiatra originario di Terni che ora lavora a Oxford con il National healt service dove si sta sottoponendo alla sperimentazione del vaccino AstraZeneca per il Covid ora sospesa. "Io sto bene - ha detto il medico italiano raggiunto dall'ANSA - e dovrei ricevere una seconda dose del vaccino entro la fine del mese".

Metastasio afferma di "non essere preoccupato". "Non so esattamente cosa sia successo - aggiunge - ma in questi studi ogni evento va riportato".

Dopo essere entrato a far parte dello studio lo psichiatra ternano non ha cambiato il modo di vivere. "Ci è stato raccomandato - spiega - di non cambiare abitudini e di proseguire con tutte le precauzioni anti contagio. Veniamo sottoposti a tampone ogni settimana. La sperimentazione - conclude Metastasio - è tra l'altro in 'doppio ceco' e quindi nessuno di noi sa se abbiamo ricevuto una dose di vaccino o di placebo". (ANSA).