Positivo operatore centro immigrati

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 09 SET - Un operatore di un centro di accoglienza per immigrati di località Villanova, nel comune di Orvieto, è risultato positivo al coronavirus. Lo rende noto l'Usl Umbria 2.

Il caso è stato individuato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale orvietano dove l'uomo si è recato, nella tarda mattinata di oggi, per sintomi non riconducibili al Covid.

Risultato positivo al test, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Terni.

Il servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Usl Umbria 2 ha quindi svolto l'indagine epidemiologica individuando i contatti stretti dell'uomo "esclusivamente" negli ospiti e negli operatori della struttura, circa 30 soggetti peraltro già monitorati dal loro ingresso e per i quali i test avevano dato per tutti esito negativo. Domani mattina saranno tutti nuovamente sottoposti a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto di Orvieto. (ANSA).