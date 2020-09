A Norcia le scuole riaprono tutte lunedì "in sicurezza"

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - "A Norcia lunedì mattina le scuole riaprono tutte in sicurezza, abbiamo superato il post sisma e siamo stati più forti anche dell'emergenza Covid": è quanto ha detto all'ANSA la dirigente scolastica, Rosella Tonti, in vista della ripartenza del 14 settembre. "Lunedì mattina - ha anticipato Tonti - inaugureremo sia il nuovo, seppur temporaneo, complesso che ospiterà le superiori, sia quello definitivo della materna. Mentre elementari e medie - ha ricordato - torneranno nei loro edifici che sono in funzione già da subito dopo il terremoto, realizzati grazie alla solidarietà degli italiani".

"Tutte le lezioni saranno svolte in presenza - ha aggiunto la dirigente - abbiamo gli spazi idonei per garantire il giusto distanziamento all'interno delle aule".

"Adesso possiamo dire - ha concluso Tonti - che 4 anni dopo gli eventi sismici del 2016 e nonostante una pandemia mondiale ancora in corso, per la prima le scuole a Norcia riaprono senza gli affanni delle aule e senza doversi arrangiare in container o altre sedi inadeguate. Per noi - ha sottolineato - nonostante tutto è la vera ripartenza". (ANSA).