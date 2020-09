A Fabro primo caso in assoluto di coronavirus

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - Esce dai comuni umbri Covid-free Fabro, dove si registra il primo caso positività in assoluto dall'inizio della pandemia. Lo comunica l'Usl Umbria 2 in una nota. Il contagiato è un uomo di 55 anni, già in isolamento fiduciario per un contatto sospetto in ambito lavorativo fuori regione. L'azienda Usl Umbria 2 ha avviato un'approfondita indagine epidemiologica eseguita dai sanitari del servizio di Igiene e sanità pubblica di Orvieto e sono stati disposti controlli ai familiari, che attualmente si trovano anche loro in isolamento fiduciario. L'uomo presenta sintomatologia lieve che non richiede ricovero ospedaliero. Per tale motivo è in isolamento domiciliare contumaciale assistito dalla sorveglianza sanitaria territoriale, dalle Usca del distretto Usl Umbria 2 di Orvieto e dal medico curante.

Primo caso in assoluto, secondo l'aggiornamento odierno della dashboard della Regione, anche nel comune di Penna in Teverina.

